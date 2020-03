CORONAVIRUS I.G.I. devolve 10 mila euro all'Istituto Sicurezza Sociale

L'Amministratore Unico, i Dirigenti della Società I.G.I. S.p.A. con sede in Serravalle, consapevoli delle gravi difficoltà che il Paese, e in particolare, L'Istituto Sicurezza Sociale, sta attraversando a causa della pandemia prodotta dal COVID-19, hanno donato 10.000,00 euro all'Ospedale di Stato, 'come segno tangibile di riconoscenza verso tutto il corpo sanitario, che in questo momento sacrifica se stesso al bene della popolazione'. La Società - si legge in una nota, pur essendo di recente insediamento, considera la condivisione delle alterne vicende del Paese, il mezzo per consolidare il senso di appartenenza.



