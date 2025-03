ISTRUZIONE I genitori di Chiesanuova: "Senza scuola, il Castello si spegne"

Preoccupazione e richieste concrete da parte delle famiglie per scongiurare la chiusura di uno dei due plessi scolastici di Chiesanuova. La possibile chiusura di una delle scuole del Castello, motivata dal calo delle nascite, allarma un gruppo di genitori che, in una lettera aperta, denunciano il rischio di trasformare il territorio in un "dormitorio senza prospettive".

La scuola, sottolineano, è il cuore pulsante della comunità, un luogo di aggregazione che mantiene viva la piazza pedonale e sostiene il tessuto sociale ed economico locale. "Senza la scuola, Chiesanuova perde la sua anima". Oltre al danno sociale, i genitori evidenziano le conseguenze istituzionali di una chiusura: "La chiusura dell’istituto scolastico renderebbe la Giunta di Castello un organo svuotato di significato, riducendola a un semplice comitato per eventi. Senza un presidio educativo e sociale, il suo ruolo diventerebbe irrilevante". E si domandano: "A fronte di questa minaccia, ci chiediamo: perché chiudere una scuola moderna, recentemente ristrutturata e perfettamente a norma?".

I genitori lanciano alcune proposte come l’accorpamento di scuola dell’infanzia ed elementare, l’introduzione di programmi innovativi con una seconda lingua straniera e laboratori tecnologici, oltre a incentivi per attrarre nuove famiglie. "Non si tratta solo di numeri – affermano – ma del futuro del nostro Castello". I genitori chiedono alle istituzioni di fermarsi a riflettere prima di prendere una decisione irreversibile e ribadiscono con forza il loro messaggio: "La scuola è vita. Chiesanuova non può e non deve rinunciare al suo domani".

