CONTRATTI I "gilet arancioni" dell'AASLP tornano sul Pianello: sciopero generale per il rinnovo contrattuale

I “gilet arancioni” tornano in piazza a San Marino, questa volta per lo sciopero generale. A manifestare sono i salariati dell'Azienda Lavori Pubblici: cantonieri, fabbri, scalpellini, idraulici e tutti quei lavoratori che si occupano della manutenzione delle infrastrutture pubbliche. Chiedono il rinnovo del contratto in tempi brevi. Accordo, rimarcano le sigle sindacali, scaduto da 12 anni e con i salari più bassi dell'intero mercato del lavoro.

Uno sciopero reso necessario, spiegano i rappresentanti dei lavoratori, per “sbloccare una trattativa durata un anno dalla quale sono scaturite solo vane promesse”. Il Governo, proseguono, ha “disatteso” l'obiettivo di concludere entro il 30 giugno, come stabilito da una delibera di aprile. I lavoratori respingono poi l'ipotesi – proposta dal Segretario al Territorio - di aumenti retributivi nell'ambito del rinnovo contrattuale del settore pubblico allargato, vista la diversità dei due accordi sia a livello economico che normativo. In mattinata l'incontro con il Governo.

Nel servizio, le interviste a Stephane Colombari (segretario Federazione Costruzioni e Servizi Csdl), Mirco Battazza (segretario Confederale Cdls) e Lucia Ceccoli (segretario Federazione Servizi e Commercio Usl)

