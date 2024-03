POSTE SAN MARINO I giovani e le istituzioni: presentata l'emissione filatelica ai Capitani Reggenti Foglietto che rende omaggio alle nuove generazioni, focus dominante del semestre Reggenziale, la cui creatività è stata affidata all'autrice sammarinese Giulia Galassi.

“Un progetto che celebra il rapporto tra le nuove generazioni e la vita istituzionale della Repubblica”: così il Segretario di Stato alla Finanze Marco Gatti presenta ai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina l'emissione filatelica “I giovani e le Istituzioni”. Foglietto che rende omaggio alle nuove generazioni, focus dominante del semestre Reggenziale, la cui creatività è stata affidata all'autrice sammarinese Giulia Galassi.

"È un po' il coronamento di un piccolo percorso - afferma Giulia Galassi - sono stata a lavorare a Londra, ho studiato a Milano, quindi tornare qui per me è un po' la fine ma anche l'inizio. La speranza è di poter far fruttare qua in territorio tutto quello che ho assorbito fuori e rendere il contesto sammarinese, anche con l'Università, più contemporaneo dal punto di vista del design e della comunicazione".

Il foglietto avrà una tiratura di 20.000 esemplari, spiega il direttore generale di Poste San Marino Gian Luca Amici. Il rapporto tra le istituzioni e le giovani generazioni è una tematica a noi molto cara, affermano i Capi di Stato, auspichiamo possa rimanere sempre collocata al centro delle riflessioni nel rivolgere lo sguardo sul futuro di San Marino.

"Abbiamo fatto dei bozzetti con qualche idea iniziale - aggiunge Giulia Galassi - per poi decidere insieme ai Capi di Stato di avere questa veduta su Palazzo Pubblico che rappresentasse tutti i simboli della democrazia, istituzioni ma anche della gioventù con tutte le loro diversità".

Nel servizio l'intervista a Giulia Galassi (Autrice)

