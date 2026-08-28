EVENTI I giovani sportivi della Terra Santa hanno incontrato i Capitani Reggenti Una settimana intensa per loro, tra amichevoli, attività culturali e incontri istituzionali

Ultimo giorno a San Marino per i 18 ragazzi sportivi provenienti dalla Terra Santa, appartenenti a diverse comunità religiose, che hanno partecipato all'iniziativa "Un calcio per la pace": è stata una settimana intensa per loro, tra allenamenti, partite amichevoli, incontri con le istituzioni, ma anche attività culturali e ricreative. Oggi visita a Palazzo Pubblico e, sorpresa, hanno avuto la fortuna di incontrare i Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, che si sono intrattenuti con loro per qualche minuto ed hanno anche voluto conoscerli uno ad uno. Presenti il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, poiché l'iniziativa si avvaleva del patrocinio delle Segreterie di Stato Esteri, Sport e Turismo, e Gerardo Giovagnoli, che ha voluto farsi promotore del progetto, accantonato a causa della pandemia da Covid.

Nel video le interviste a Rossano Fabbri, Segretario di Stato per lo Sport, e a Gerardo Giovagnoli

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