“I giovani vivono le Istituzioni”: alunni e studenti alla prova su Istanze d'Arengo e votazione Odg

Mettersi alla prova con due momenti peculiari della vita istituzionale, l'uno riservato ai cittadini come strumento di democrazia diretta; l'altro rientrante nelle funzioni del Consiglio Grande e Generale.

Come i loro coetanei nella giornata di ieri, oggi gli alunni di quinta delle elementari di Acquaviva, Cailungo, Chiesanuova, Faetano, Fiorentino e Montegiardino presentano le loro Istanze d'Arengo davanti ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, felici di accoglierli. Chiedono raccoglitori ecologici; un cavalcavia o sottopasso in Via 28 luglio, sulla Superstrada; una pista pump truck a Chiesanuova; la restituzione dei resti fossili del Titanocetus Sammarinensis, oggi conservati a Bologna; il divieto della vendita di tabacco e prodotti a base di nicotina a partire dai nati nel 2010; infine la possibilità di fare nuove esperienze all'aperto con maggiori proposte estive. C'è sempre una finalità di interesse pubblico, un senso di responsabilità nelle richieste dei più piccoli a servizio della collettività. Lo stimolo ad essere attori partecipi della società.

A metà mattinata lo scenario cambia e sugli scranni dei Consiglieri siedono gli studenti delle quinte Liceo Classico, Linguistico, Economico, Scientifico A e B, pronti ad affrontare l'esame di maturità tra pochi mesi. Si simula una seduta consiliare e nella fattispecie il momento della discussione e votazione di un Odg sul volontariato. Viene data lettura del testo e - dopo l’intervento del Segretario Andrea Belluzzi per simulare in merito un’espressione di posizione del Governo - ogni classe esprime un parere, favorevole o contrario, sulla proposta. Ne scaturisce quindi un nuovo testo frutto degli orientamenti emersi, che la Reggenza sottopone a votazione palese. Votazione che finisce in parità. Test più che riuscito mettendo in evidenza – riscontrano i Capi di Stato - la conoscenza dell’argomento trattato derivante da uno studio approfondito e il rispetto delle altrui opinioni: principi cardine per chi svolge attività parlamentare.