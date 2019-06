I medici del pronto soccorso scrivono una lettera: chiedono più cardiologi per gestire le emergenze

I medici del pronto soccorso chiedono cardiologi per gestire le emergenze di notte e nel fine settimana. I dottori hanno inviato una lettera alle istituzioni sanitarie, tra gli altri all'Iss e al Segretario di Stato alla Sanità Franco Santi, in cui si chiede che venga ripristinata la reperibilità di questi specialisti. Se n'è parlato durante l'ultima riunione della Consulta socio-sanitaria. Il problema è legato principalmente alla mancanza di dottori.

Al momento, negli orari 'scoperti' e nelle emergenze, spiegano dalla Consulta, ci si confronta con Rimini per decidere se trattare il paziente a San Marino o trasferirlo fuori territorio. I rappresentanti della Consulta hanno quindi chiesto a Iss e istituzioni se la reperibilità sarà riattivata: al momento si sta valutando di istituirla per i pomeriggi di sabato e domenica.

Altra questione è quella dei rapporti con i medici di base, in particolare la presenza di un solo medico per tutto il territorio di notte e festivi, anziché uno per ogni centro sanitario come in passato. Questo porta i pazienti a usufruire del pronto soccorso per casi che potrebbero essere trattati in altro modo, dice il presidente della Consulta Giuliano Giardi.