I mercatini di Natale salutano il Centro Storico e ringraziano. I negozianti chiedono aiuti urgenti

I mercatini di Natale lasciano il Centro Storico di San Marino. Oggi ultimo giorno di attività viste le chiusure previste nelle giornate di domani e dell'Epifania. Un periodo non semplice ma gli ambulanti hanno rivolto un ringraziamento al Governo sammarinese: "È stato molto importante per noi, nonostante le chiusure, aver potuto lavorare in qualche giornata. Torneremo anche il prossimo anno".

Nonostante la giornata di oggi permettesse l'accesso in Repubblica anche dai comuni limitrofi non è stato molto elevato l'afflusso in centro storico. Tra i negozianti delle attività commerciali resta il malumore e soprattutto la preoccupazione per i prossimi mesi. Alcune attività, ci hanno spiegato, hanno subito perdite intorno all'80/90%. "Abbiamo bisogno - aggiungono - di rassicurazioni e aiuti per il futuro".