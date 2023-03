I messaggi nella Giornata internazionale dei diritti della donna

“Tieni sempre presente”. Si apre con queste parole, di Madre Teresa di Calcutta, il messaggio dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. “Auspichiamo che l'attenzione di istituzioni, politica e opinione pubblica resti sempre viva e attenta, non dimenticando tutte le donne che hanno sfidato tradizioni secolari di sottomissione e umiliazione”.

"Non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini" è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Oggi deve essere un giorno di orgoglio e consapevolezza di quello che noi possiamo fare”, afferma la premier Giorgia Meloni. 125 le donne uccise in Italia nel 2022, 103 gli omicidi in ambito familiare e 61 per mano del partner o ex.

Unione Donne Sammarinesi ha portato al Teatro Titano la proiezione di un filmato storico, “quell'8 marzo 1984”, data di approvazione della nuova legge sulla cittadinanza grazie alla quale le donne sammarinesi non avrebbero più perso la cittadinanza in caso di matrimonio con un cittadino forense.

Diritti e parità sociale nel messaggio della Centrale Sindacale Unitaria che chiede a istituzioni e cittadini di tenere alta l'attenzione sul tema dei diritti fondamentali, contro qualsiasi forma di discriminazione. La preoccupazione principale, scrive Unione Sammarinese dei Lavoratori, è che dopo le parole arrivino i fatti e si sofferma sull'inverno demografico in territorio: “Non è un caso – afferma USL – che molte donne, vista la carenza di tutele, decidano di non avere figli”.

Addolora constatare, scrive la Diocesi di San Marino Montefeltro, quanto ancora nel mondo le donne siano soggette a discriminazioni e violenze. Tema quest'ultimo discusso anche nella tavola rotonda promossa dall'Università di San Marino perché la violenza sulle donne non si manifesta solo in quella fisica ma anche culturale. L'ISS evidenzia l'attenzione sulla salute e sul ruolo delle donne che rappresentano il 70% dei dipendenti dell'Istituto e il 40% dei dirigenti sanitari è donna.