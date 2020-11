"I musei sono gli ospedali dell'anima" Sgarbi alla Galleria Nazionale di San Marino Dopo la polemica su bar e ristoranti, il critico d'arte ha parlato della "necessità della bellezza"

“I musei sono gli ospedali dell'anima" Vittorio Sgarbi, che ieri sul filo del paradosso ha innescato una polemica social su bar e ristoranti e le diverse regole tra San Marino ed Italia, nel primo pomeriggio a San Marino ha vistato la Galleria Nazionale in centro storico e ribadito le motivazione che l'hanno portato a ricorrere, senza successo, al Tar in un momento in cui la cultura in Italia è in lockdown totale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



"Una città senza cultura è una città morta" ha detto il critico d'arte, richiamando la frase che leggeva per le strade di Kabul, durante la guerra in Afghanistan. Prima di entrare a fare visita alla Galleria Nazionale di San Marino ha ribadito il contesto che l'ha portato a presentare il ricorso davanti al Tar del Lazio, sullo stop a mostre e musei, sulla quale il Tar proprio oggi ha detto no, fissando la camera di consiglio collegiale il prossimo 2 dicembre. Poi ha giocato come sempre sul filo del paradosso, arrivando ad ironizzare sulla prossima istituzione di un Ministero dei Parrucchieri ed Estetisti, sfuggiti alla scure del DPCM e gli unici a dare risposta alla ricerca di bellezza. Ma è tornato serio quando ha invitato l'Italia a cogliere il segnale "I musei sono gli ospedali dell'anima" ha detto prima della sua visita.

Nel video l'intervista a Vittorio Sgarbi



I più letti della settimana: