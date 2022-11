SAN MARINO “I numeri della salute”: partito il ciclo di incontri dell'Authority sanitaria Quattro serate con focus su disuguaglianze, giovani, clima, pandemia e sostenibilità dei servizi socio sanitari

Un progetto di educazione sanitaria sulla popolazione sammarinese. È questo l'obiettivo del ciclo di quattro incontri promossi dall'Authority sanitaria. Nelle prime due serate affrontati i temi delle disuguaglianze in relazione allo stato di salute della popolazione sammarinese e un focus sugli stili di vita dei giovani in età scolastica.

"Chiaramente per fare dell'educazione sanitaria - sottolinea Claudio Muccioli, dirigente Authority sanitaria - bisogna soprattutto conoscere quali sono i numeri con cui le persone sono in salute. Allora abbiamo pensato in questa iniziativa a queste quattro serate".

Negli appuntamenti del 23 e 30 novembre confronto sui cambiamenti climatici, i fattori inquinanti e la pandemia da covid oltre ad un'analisi sulle sfide della società sammarinese e la sostenibilità dei servizi socio sanitari.

Nel servizio l'intervista a Claudio Muccioli (Dirigente Authority sanitaria)

