25 NOVEMBRE “I nuovi linguaggi della violenza”: Authority Pari Opportunità presenta la campagna Sensibilizzazione per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Presentati all'ISS gli eventi, coinvolta tutta la rete. Attivato il portale www.agata.sm. Alto patrocinio dei Capitani Reggenti, patrocinio della Segreteria Sanità

Un cuore e un pungo sono il simbolo della campagna “I nuovi linguaggi della violenza”: punta i riflettori sui vari aspetti dell'abuso e sull'importanza di saperli riconoscere. Coordinato dall'Ufficio per le pari opportunità, bioetica e inclusione sociale è un programma che unisce tutta la rete: società civile, associazioni, aziende, istituzioni. “Le istituzioni sono sempre presenti – dice il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni – in quest'ultimo anno abbiamo fatto tantissimo. Dall'adozione del piano nazionale globale, alla modifica della legge del '98, recepita con decreto nell'ultima sessione del Consiglio Grande e Generale. Le istituzioni sono presenti insieme alla società civile per arginare i fenomeni di violenza, che purtroppo sono in aumento”.

Violenza in crescita, ma significativi i passo avanti, partendo proprio dal decreto 161: “Ha apportato modifiche importanti - dice Annamaria Bugli, dell'Authority Pari Opportunità – ad esempio, il riconoscere la violenza psicologica, introdurre nel codice penale il reato di molestia sessuale e di adescamento dei minori. Un altro passo sicuramente molto importante: è stato aperto e reso funzionale il Centro d'Emergenza che è un luogo sicuro dove le vittime, siano queste adulte o minori accompagnati o non accompagnati, possono essere accolte e allontanate dal maltrattante e messe in sicurezza”.

Eventi al via da oggi, con l'attivazione del portale www.agata.sm: collegato con la Rete Antiviolenza, offre indicazioni a 360° alle vittime di violenza o a chi vi assista. San Marino Nordic Walking (23 novembre, ore 9.00, dalla Porta del paese) propone la camminata “Amore senza lividi”; USOT lancia “Rispetto, sempre” con lo sport al femminile al Wonderbay (23 novembre, ore 15.00). Cartellone teatrale dedicato (23 novembre, ore 20.30, Teatro Nuovo): 10 casi di cronaca con la criminologa Roberta Bruzzone in “Favole da incubo”.

La Commissione Pari Opportunità torna a coinvolgere le scuole nel progetto “Barbablu” concorso fotografico (dal 25 novembre all'8 marzo), con l'artista Martina Conti. Lunedì 25 la presentazione alla Reggenza della relazione annuale dell'Authority; ci saranno anche gli Angeli in Moto a donare il casco rosso. Sindacati in campo: USL intervista lavoratrici in lotta per i proprio diritti (25 novembre, ore 10, sui canali social dell'USL). Contro le molestie sui luoghi di lavoro, la CSU è insieme a UDS, nel film di denuncia “Nome di donna” (26 novembre, ore 20.30, Sala montelupo Domagnano).

La Giunta di Serravalle installerà al Parco Ausa (27 novembre, ore 11.00) un simulacro di sedia a rotelle rossa, insieme ad Attivamente: a fuoco è la situazione delle vittime con disabilità. Due nuove panchine rosse ad Acquaviva e Gualdicciolo, su impulso del Comitato Fair Play (29 novembre). Seguendo la campagna internazionale Orange the World (dal 25 novembre al 10 dicembre), con Soroptimist Club, i monumenti istituzionali si illumineranno di arancione.

Nel video, le interviste a Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità e ad Annamaria Bugli, Authority Pari Opportunità

