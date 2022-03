I perché dei bambini sulla guerra: rispondono i Capitani Reggenti

Come si fa a spiegare l'orrore della guerra ai bambini? Perché loro la sentono nelle parole degli adulti, la vedono in tv, ne hanno paura. Ai grandi chiedono risposte, rassicurazioni. Dopo aver tradotto i loro pensieri in frasi, raccolti in un book, gli alunni della classe IV di Serravalle hanno affidato alla Reggenza i loro dubbi, timori, e speranze. Sulla guerra, sul futuro, sull'ambiente. Un momento toccante, che ha commosso tutti, compresi i Capi di Stato. “Siamo debitori nei confronti delle nuove generazioni”, afferma al microfono Fulvia Casadei, che allo scoppio del conflitto si è affidata al potere terapeutico della scrittura per aiutare i suoi scolari ad esorcizzare angosce. Nello scatto finale di questa giornata l'amore per il paese e il sogno di pace.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: