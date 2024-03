I pericoli di internet e smartphone per i minori: un decalogo per i genitori

È un'impresa non semplice, per tanti genitori, la gestione del rapporto dei figli minori con smartphone, tablet e computer, esposti alle insidie della rete e dei social. Il preside delle Scuole Medie Remo Massari ha quindi diffuso una circolare, rivolta ai genitori con una sorta di “istruzioni per l'uso” che, naturalmente, sono utili anche per i genitori degli alunni delle elementari che, in tanti casi, già dispongono di “device” che accedono ad internet.

1) genitori hanno il diritto-dovere di supervisionare l’attività dei minori in rete, per evitare l’accesso a materiali non adatti alla loro età ed alla loro formazione educativa;

2) l’accesso libero ai contenuti in rete è pericoloso perché il minore può subire adescamenti da adulti oppure essere trascinato in sfide online pericolose;

3) l’utilizzo dei social network (TikTok, BeReal, Instagram ma anche il comunissimo Whatsapp) richiederebbe un’età non inferiore ai 13 anni;

4) così come nella vita reale, anche in rete la responsabilità per eventuali illeciti, civili o penali, compiuti da minori ricade sui genitori.

Oltre a ciò è bene sapere che strumenti di controllo delle attività dei propri figli sul web sono già presenti sui dispositivi. È dunque possibile:

1) impostare limiti di tempo e orari di utilizzo;

2) non permettere l’utilizzo di alcune applicazioni;

3) limitare l’accesso a contenuti non adatti all’età;

4) proteggere la privacy e altre funzioni.