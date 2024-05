I personaggi di Super Benny al San Marino Outlet Experience

Un weekend speciale al San Marino Outlet Experience in occasione della Festa della Mamma con i personaggi di SuperBenny, la serie animata amata dalle famiglie e dedicata alla food blogger Benedetta Rossi. Oggi e domani con il “Laboratorio di Superbenny” (dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00) i giovanissimi si possono cimentare nella creazione di tante ricette gustose, con un’attenzione particolare ad un’alimentazione sana e consapevole. L’attività “L’orto della cascina” propone, invece, la realizzazione del mestolo di Super Benny, quiz e giochi dedicati alle “idee furbe”, caccia agli ingredienti e Cucina Lab. Proprio come fa Benedetta, i bimbi potranno prendere gli ingredienti direttamente dall’orto. Tutti i laboratori sono ecosostenibili grazie all’impiego di materiale finto, per evitare lo spreco alimentare.

Domani è previsto il Meet&Greet con possibilità di scattare foto e realizzare video insieme ai personaggi SuperBenny e Marco (dalle 11:30 alle 18:30).