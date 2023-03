I Piqued Jacks verso l'Eurovision: "Preparativi in corso. Ci stiamo godendo gli spettacoli in giro per l'Europa"

Nel video l'intervista ad Andrea Lazzeretti, cantante dei Piqued Jacks

Dopo l'emozione della vittoria al Nuovo di Dogana, i Piqued Jacks inaugurano una nuova fase. Per i fantastici 4 – Marco Sgaramella, Francesco Bini, Andrea Lazzaretti e Tommaso Olivieri – è ora di un tour promozionale per farsi conoscere in Europa e non solo, prima di salire sul palco dell'Eurovision di Liverpool, dal 9 al 13 maggio, con la bandiera di San Marino. Si spicca il volo da Barcellona, al Palau Sant Jordi, dove si sono già esibiti di fronte a migliaia di spettatori, insieme a ex vincitori e partecipanti dell'Eurofestival. “Like an animal”, la loro canzone, esce per la prima volta dai confini sammarinesi. Pronta anche l'uscita digitale del pezzo sulle principali piattaforme di streaming: la data da segnare sul calendario è il 5 aprile.

"Grazie alla possibilità di girare l'Europa con tutti i pre-party - racconta Andrea Lazzeretti, cantante dei Piqued Jacks - stiamo cominciando a godercela. Abbiamo fatto il primo concerto lo scorso weekend a Barcellona e c'era veramente una bella atmosfera. Non posso anticiparvi molto sulla nostra esibizione all'Eurovision. Stiamo lavorando alla scenografia, ma saremo i soliti Piqued Jacks che avete sempre visto: energici, genuini. Ma 10 volte tanto. Per quanto riguarda il look ci affidiamo a Noèll Maggini, uno stilista di Prato che ha già curato outfit di Sanremo".

Intanto continuano i loro spettacoli: attesi a Varsavia, Tel Aviv, Madrid, Amsterdam e Londra. La band finirà il viaggio a Liverpool, per la loro prima prova ufficiale, il 2 maggio.

