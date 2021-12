SAN MARINO I presepi di Stefano Michi: un talento nato per caso

Come da tradizione con l'avvicinarsi delle feste iniziano a vedersi i primi presepi. In alcuni casi si tratta di vere e proprie opere d'arte come per il sammarinese Stefano Michi. Nella sua casa a Dogana infatti non si è limitato a rappresentare la classica natività ma ha realizzato dei veri e propri diorami per raccontare diverse scene e luoghi della tradizione. Una passione, portata avanti nel tempo libero e scoperta per puro caso.

"Un giorno mia mamma è tornata a casa con un soggetto della natività - racconta Stefano Michi - e da li ho deciso di ampliarla aggiungendo altre statue fatte da me, realizzate con sabbia e cemento. Da quel giorno posso dire che sia iniziata la mia passione. Le creo partendo da uno scheletro di ferro e in seguito gli metto della schiuma espansa dentro, creando come una gabbia, poi dopo inizio a metterci del cemento e le lavoro".

Oltre 10 mesi di lavoro ed una cura meticolosa ai dettagli prima di arrivare ai risultati finali: “Non so se ne realizzerò altri – aggiunge – anche se avrei già in mente nuovi progetti”.



Nel servizio l'intervista a Stefano Michi

