I progetti Aslem nello Sport e nella Scuola: firmato protocollo d'intesa

Istituzioni e volontariato insieme per trasmettere una grande segnale di civiltà. E' stato firmato questa mattina a Palazzo Mercuri un protocollo di intesa tra le Segreterie di Stato per lo Sport e l'Istruzione, il Cons e Aslem, l'Associazione sammarinese leucemie ed emopatie maligne. Al centro una collaborazione della durata di tre anni per portare progetti e iniziative promossi dall'associazione nel mondo sportivo e scolastico.

Dall'educazione alla salute e al benessere alla ricerca e lo studio di iniziative che favoriscono la pratica del volontariato, passando per la sensibilizzazione, soprattutto delle giovani generazioni, sull'importanza della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. “Lo sport – osserva il Presidente del Cons, Gian Primo Giardi - rappresenta la seconda agenzia educativa dopo la scuola. Organizziamo manifestazioni durante le quali il vostro messaggio può trovare diffusione e radicamento. Già informate tutte le Federazioni”. 300 le ragazze e i ragazzi sammarinesi, tra i 18 e i 35 anni, già iscritti nel registro dei donatori. “Dove ci sono giovani – dice la Presidente Aslem, Patrizia Cavalli – per noi c'è vita”.



Nel video le interviste al Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e al Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e alla Presidente Aslem Patrizia Cavalli.



