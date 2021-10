I ragazzi di Fridays For Future in udienza dalla Reggenza: "Per l'ambiente necessaria una svolta coraggiosa"

Cambiamenti climatici, dissesto, carenza d’acqua sono alcuni dei problemi che interessano anche i territori a noi vicini. I ragazzi di Fridays for Future San Marino sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. Ai capi di Stato hanno espresso la loro preoccupazione per il futuro dell’ambiente, fornendo una serie di proposte per impegnarsi a difesa della Terra.

“Vi stiamo grati - ha affermato la Reggenza - per aver spronato la politica a non perdere tempo, a superare interessi di parte e visioni di corto respiro”. L’udienza, alla quale ha partecipato il segretario al Territorio Stefano Canti, arriva proprio nel momento in cui il Titano si sta preparando alla Cop26: conferenza sulla questione ambientale in programma nel Regno Unito tra ottobre e novembre. Uno dei obiettivi di San Marino è rappresentare un esempio di sostenibilità.

Nel servizio, le interviste a Mattia Bastianelli Gambini (Fridays For Future San Marino) e a Stefano Canti (segretario di Stato Ambiente e Territorio)

