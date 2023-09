TUTTAVIA CHE SPETTACOLO I ragazzi e le ragazze di "Radio Tutti" protagonisti di una tesi di laurea In occasione della puntata speciale per l'evento di mototerapia a San Marino lo studente romano Daniele Vendemini racconta la sua tesi di laurea su Radio Tutti

Puntata speciale per i ragazzi e le ragazze di “Radio Tutti” che oggi hanno trasmesso live da Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle in occasione di Tuttavia che spettacolo, l'evento organizzato da Attiva – Mente che porta la mototerapia a San Marino.

La realtà di Radio Tutti è diventata anche protagonista di una tesi di laurea magistrale in comunicazione: "Sto portando avanti un progetto di tesi per la magistrale - racconta Daniele Vendemini - e l'idea di lavorare e mettere in mezzo Radio Tutti mi è arrivata grazie al mio amico Michele Valente. Il caso ha voluto che ne parlassimo a cene e il progetto mi ha entusiasmato".

Nel servizio l'intervista a Daniele Vendemini

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: