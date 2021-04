AGGIORNAMENTO I ricoveri salgono di cinque unità a quota 43 OMS Europa: San Marino al top della classifica dei nuovi contagi nelle ultime due settimane. Villa Oasi ringrazia l'Iss per i vaccini a sanitari e ospiti: a metà aprile atteso il completamento, anche con la seconda dose

Come dopo ogni giorno festivo, i numeri relativi all'andamento pandemico in Repubblica si discostano poco da quelli del giorno precedente, anche in ragione dei pochi tamponi eseguiti. Dal cruscotto dell'Iss viene evidenziato un solo nuovo positivo, mentre non si segnalano guariti su 16 tamponi effettuati, quindi con un tasso di positività del 6,25%. Crescono invece i ricoveri: sono 43, dunque cinque in più rispetto alle 24 ore precedenti. 10 i pazienti in Terapia intensiva, con saturazione all'83%. In totale sono 521 i casi attivi; 478 i positivi al Covid seguiti a domicilio. Non si segnalano nuovi decessi.

Nella tabella aggiornata quotidianamente dall'Oms Europa San Marino già da qualche giorno è lo stato con la maggior incidenza di nuovi contagi, con trend a crescere del 3%, nelle ultime due settimane.

Intanto la residenza psichiatrica Villa Oasi ringrazia l'istituto sicurezza sociale per aver permesso la vaccinazione di tutto il personale e degli utenti ricoverati. Entro la metà di aprile sarà completata anche la seconda dose.

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid. Il totale delle delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna fino alle ore 13 di oggi è di 12.652 di cui 8.821 persone vaccinate con la prima dose e 3.831 con anche la seconda dose. Il 56,9% dei vaccinati sono femmine e il 43,1% sono maschi.

