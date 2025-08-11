TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

I rifugi climatici, spazi pubblici per combattere le ondate di calore

Devono fornire servizi come bagni e acqua potabile, capofila dell'iniziativa in Europa è Barcellona, mentre in Italia da quest'anno sono attivi in alcune città

11 ago 2025

Biblioteche, musei, parchi e piscine comunali. Sono alcuni degli spazi che le città consigliano di frequentare a chi ci vive e a chi le visita in piena estate. Un'estate che anche quest'anno sarà la più calda di sempre. Questi luoghi sono chiamati rifugi climatici, ovvero spazi aperti al pubblico e gratuiti, dove le persone possono rinfrescarsi o cercare un riparo dal caldo. I rifugi devono anche fornire servizi come toilette e acqua potabile.

Alcune città hanno stilato elenchi di posti come questi, pensati principalmente per chi ha meno possibilità economiche e non ha accesso all'aria condizionata, tra cui le persone senza fissa dimora, ma anche per bambini e anziani. Capofila dell'iniziativa in Europa è Barcellona, a cui lavora dal 2020. Qui hanno individuato 400 rifugi anticaldo e il 98 percento della popolazione vive a meno di 10 minuti a piedi da almeno un rifugio. A Madrid il Circolo delle Belle Arti resterà sempre aperto e accessibile gratuitamente fino al 7 settembre.

Invece in Italia le prime liste sono state fornite solo quest'anno. Bologna all'inizio della stagione ha attivato 15 rifugi climatici, tra cui ci sono l'Archiginnasio, la Sala Borsa e i giardini Margherita. Anche un bar del quartiere Navile ha fatto richiesta per diventare un rifugio climatico. I gestori hanno fatto domanda perché hanno l'aria condizionata e orari di apertura che vanno dalle 8 alle 23, oltre ad offrire l'accesso alla toilette e all'acqua potabile. Stessa iniziativa a Firenze, Napoli e Torino. In ritardo il comune di Roma che sta ancora stilando un elenco che verrà presentato nel 2026. Mentre Milano monitora le aree della città per realizzare una mappa del rischio caldo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità