I rifugi climatici, spazi pubblici per combattere le ondate di calore Devono fornire servizi come bagni e acqua potabile, capofila dell'iniziativa in Europa è Barcellona, mentre in Italia da quest'anno sono attivi in alcune città

Biblioteche, musei, parchi e piscine comunali. Sono alcuni degli spazi che le città consigliano di frequentare a chi ci vive e a chi le visita in piena estate. Un'estate che anche quest'anno sarà la più calda di sempre. Questi luoghi sono chiamati rifugi climatici, ovvero spazi aperti al pubblico e gratuiti, dove le persone possono rinfrescarsi o cercare un riparo dal caldo. I rifugi devono anche fornire servizi come toilette e acqua potabile.

Alcune città hanno stilato elenchi di posti come questi, pensati principalmente per chi ha meno possibilità economiche e non ha accesso all'aria condizionata, tra cui le persone senza fissa dimora, ma anche per bambini e anziani. Capofila dell'iniziativa in Europa è Barcellona, a cui lavora dal 2020. Qui hanno individuato 400 rifugi anticaldo e il 98 percento della popolazione vive a meno di 10 minuti a piedi da almeno un rifugio. A Madrid il Circolo delle Belle Arti resterà sempre aperto e accessibile gratuitamente fino al 7 settembre.

Invece in Italia le prime liste sono state fornite solo quest'anno. Bologna all'inizio della stagione ha attivato 15 rifugi climatici, tra cui ci sono l'Archiginnasio, la Sala Borsa e i giardini Margherita. Anche un bar del quartiere Navile ha fatto richiesta per diventare un rifugio climatico. I gestori hanno fatto domanda perché hanno l'aria condizionata e orari di apertura che vanno dalle 8 alle 23, oltre ad offrire l'accesso alla toilette e all'acqua potabile. Stessa iniziativa a Firenze, Napoli e Torino. In ritardo il comune di Roma che sta ancora stilando un elenco che verrà presentato nel 2026. Mentre Milano monitora le aree della città per realizzare una mappa del rischio caldo.



