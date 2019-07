I risparmiatori Smi si appellano alle istituzioni contro il 'silenzio assordante' della loro vicenda

"Vogliamo i nostri soldi, i risparmi di una vita”. E' il grido lanciato dalle 40 famiglie di risparmiatori truffati che da circa 7 anni si battono per riprendersi i 6,2 milioni di euro depositati San Marino Investimenti. Il Comitato risparmiatori, in una nota, parla di 'silenzio assordante' che attorno alla vicenda. Domandandosi poi che fine abbia fatto la denuncia penale presentata dai risparmiatori in Tribunale oltre due anni fa.

I risparmiatori tornano alla carica dopo i recenti provvedimenti presi dal legislatore proprio per "risvegliare le coscienze" di chi ricopre ruoli di responsabilità all’interno delle istituzioni. "La politica sembra essersi decisa a muoversi in questo senso, scrivono, con la recente approvazione del “decreto salva banche”, che tiene indenni i cittadini dalle perdite in caso di dissesto finanziario del proprio istituto bancario. Ora, se il principio secondo cui “la Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà” (art. 4, comma 3, della summenzionata Dichiarazione) ha ancora un senso, contiamo che ai risparmiatori truffati delle società finanziarie venga accordato lo stesso trattamento".