I ristoratori scrivono al Governo: “Fateci riaprire anche la sera”

Un gruppo di ristoratori, iscritti e non alle associazioni di categoria, prende carta e penna e, in una lettera accorata, si rivolge al Congresso di Stato per avere risposte e, in sostanza, per chiedere di poter riaprire anche la sera. Ci tengono a precisare di non voler scavalcare l'azione di Usot, che “si è prodigata nel manifestarvi puntualmente la nostra difficile situazione”.





L'aumento dei contagi – affermano – non può essere imputabile alle nostre attività che – ben più sicuri di molte case dove di riuniscono abitualmente amici e parenti - fin da subito si sono impegnate a rispettare le regole, rinunciando ai coperti. Puntano il dito sull'improvviso adeguamento alle normative italiane, che ha costretto a poter lavorare solo a pranzo. “I contagi si diffondono solo di sera?”, chiedono in maniera provocatoria. Questo ha portato – scrivono i ristoratori che si firmano indicando anche il numero dei dipendenti – ad una contrazione del fatturato che va dal 30 al 50%, a causa soprattutto dei mancati incassi di Natale e Capodanno. Alla luce di quanto affermato, chiedono la chiusura dei locali mezz'ora prima del coprifuoco, la prenotazione obbligatoria e propongono maggiori controlli delle forze dell'ordine. “In caso contrario – concludono - saremo pronti a manifestare”.