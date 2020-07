“I sammarinesi non dimenticano i doveri di gratitudine”, lettera aperta di Ciavatta al dottor Arlotti

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta risponde pubblicamente alla “Lettera ai sammarinesi” inviata dal commissario straordinario Massimo Arlotti. E, dopo mesi passati gomito a gomito, lo fa con toni confidenziali. Sono righe di ringraziamento iniziate con un “Caro Massimo”. Ciavatta ricorda le riunioni d'urgenza e la creazione, in tutta fretta, di nuovi reparti. “Rimarranno impresse le paure, i timori, la forza di volontà messa in campo per inseguire un virus che ci sovrastava”, scrive il Segretario. Un attestato di stima per tutto il lavoro svolto: “Senza il tuo contributo - prosegue - i bollettini del nostro paese avrebbero potuto registrare numeri ben più drammatici”. E parla di lucidità e fermezza che hanno rassicurato Ospedale e cittadini. Arlotti, nella sua missiva, aveva ringraziato la politica, e in particolare il Segretario Ciavatta, per il “senso di realtà” dimostrato nelle ore più difficili. Se c'è stato – risponde il responsabile della Sanità – è dipeso “in larga misura dalla certezza che ci fossero a capo di questa emergenza persone di grande valore (nel gruppo emergenze, come nelle forze di polizia) in grado di rassicurare me, prima ancora della cittadinanza”. “I sammarinesi – conclude - non sono soliti dimenticare i propri doveri di gratitudine”.