"LIBERA SCELTA" I sanitari non vaccinati si riuniscono in un Comitato: “Vogliamo tornare al lavoro”

I sanitari non vaccinati si riuniscono in un Comitato: “Vogliamo tornare al lavoro”.

“Avendo scelto di non vaccinarci siamo precipitati al rango di non persone”. A scriverlo sono 30 operatori sanitari di San Marino che, riuniti nel “Comitato Operatori per la libera scelta”, chiedono di poter rientrare sul posto di lavoro. Durante la prima ondata - riporta un comunicato - siamo stati chiamati addirittura “eroi”, per poi vederci “negare anche il diritto di svolgere la professione” per cui abbiamo studiato, accettando “di fare lavori socialmente utili pur di portare a casa una indennità che in molti casi ammonta a non più di 500 euro”. Diverse le ragioni per cui hanno scelto di non vaccinarsi: da chi aveva già sviluppato anticorpi, a chi ha deciso per questioni di salute, passando per chi “semplicemente è contrario a inocularsi un vaccino sperimentale”. Oggi questa categoria di sanitari vorrebbe continuare a dare il proprio contributo nel rispetto delle misure di sicurezza, sottoponendosi, a proprie spese, a controlli periodici, per fronteggiare non solo la pandemia ma anche i gravi disservizi” in ambito sanitario.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: