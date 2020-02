CORONAVIRUS I segretari Belluzzi e Ciavatta al Tg San Marino: “Niente panico”

I Segretari di Stato sono intervenuti in diretta al Tg San Marino per aggiornare la popolazione sulle ultime decisioni assunte dal governo. Il Segretario Andrea Belluzzi ha sottolineato il coordinamento con la Regione Emilia-Romagna, adottando gli stessi provvedimenti. Riguardo alla chiusura per una settimana delle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado, Belluzzi ha evidenziato che il personale docente non dovrà recarsi nelle aule, mentre il personale non docente dovrà pulire e sanificare tutti gli spazi, per tenerli pronto per la riapertura. Anche gli asili nido, pubblici e privati, saranno chiusi. Il Segretario Roberto Ciavatta ha invece invocato la calma: “Niente panico. Ci teniamo sempre un passo avanti rispetto le ordinanze.” Poi un accenno alle psicosi che potrebbero far presa sul pubblico. L'invito dunque a non dar peso ai complottisti sui social network.

Il direttore del Tg Carlo Romeo è intervenuto in diretta per segnalare le cifre che a tutt'oggi non giustificano eventuali episodi di panico. Secondo l'Oms ogni influenza, ha ricordato il dg, a livello mondiale colpisce ogni anno dai tre ai cinque milioni di persone con dai 250.000 ai 650.000 decessi. Occorre in primo luogo da parte dei media un enorme senso di responsabilità senza cedere alla spettacolarizzazione del fenomeno, cosa che sarebbe irresponsabile.



