I Segretari Generali Csu chiedono al prossimo governo maggiore tutela dei redditi

Il meteo più autunnale che primaverile ha fatto il guastafeste ma la Centrale Sindacale Unitaria ha celebrato comunque, come da programma, il 1° maggio, con musica, balli e intrattenimento, al Parco Ausa di Dogana. Con la pioggia, ovviamente, privilegiate le attività al coperto nel palatenda.

“Quest'anno – dichiara Enzo Merlini, Segretario Generale Csdl – festeggiamo il 1° maggio con un tasso di disoccupazione particolarmente basso ma resta sul tappeto il tema della tutela dei redditi che in questi ultimi anni hanno perso molto potere d'acquisto. Non solo per effetto dei contratti rinnovati senza la copertura dell'inflazione, ma soprattutto per l'aumento dei contributi e delle tasse. A chi nega questa realtà noi rispondiamo che dopo le elezioni torneremo alla carica”.

“Quello che ci aspettiamo dal prossimo governo che uscirà dalla tornata elettorale – afferma Milena Frulli, Segretaria Generale Cdls – è che lavori su politiche per la famiglia, per i lavoratori e i pensionati. Questo è il primo tema ma non possiamo dimenticarci della situazione internazionale. Il sindacato chiede quindi a gran voce al governo in carica e a quello che verrà di impegnarsi per promuovere la pace e i diritti di tutte persone, in particolare delle donne, in quei paesi dove li stanno perdendo”.