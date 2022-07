SAN MARINO I soci della Centrale del Latte protestano: "C'è chi vuole il conservatorismo"

In corso, sul Pianello, in concomitanza del Consiglio Grande e Generale, la protesta dei Soci della Cooperativa Agricola Latte di San Marino. Manifestazione in dissenso, scrivono, "verso l'attuale indirizzo politico del Segretario di Stato Stefano Canti e per contrastare il suo proposito di togliere il latte e la gestione della Centrale del Latte ai sammarinesi". La Centrale lamenta problematiche rimaste irrisolte e si scaglia in particolare contro il "no" del Governo all'ingresso di nuovi soci. "C'è chi vuole il conservatorismo, - commenta il Presidente della Cooperativa Giuseppe Guidi - l'immobilismo e non vuole il rinnovamento degli organismi nei settori degli allevatori e degli agricoltori".

Nel video l'intervento del presidente della Cooperativa Agricola Latte di San Marinoo Giuseppe Guidi

