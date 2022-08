I territori di The lovely places in TV riscuotono grande successo

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato oggi i sindaci, gli assessori e i delegati dei Comuni di Gradara, Faenza, Pergola, Monte Grimano Terme, Sassocorvaro, Auditore, Saludecio, San Leo, Bertinoro, Cesenatico, Cagli che sono stati al centro del programma televisivo “Terra Nostra – The lovely places” di San Marino RTV.

L’incontro di oggi si è rivelato utile per discutere del risultato ottenuto dalla produzione televisiva di San Marino RTV, in linea con il piano di promozione turistica sinergica alla base del Tavolo Turistico Territoriale. I 9 Comuni, scelti insieme al Castello di San Marino Città per la prima serie del programma, hanno confermato il buon risultato dell’iniziativa.

Durante l’appuntamento di questa mattina si è parlato anche di ulteriori collaborazioni fra Comuni limitrofi del territorio di Marche ed Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, in particolare di promozione sinergica del commercio dell’artigianato locale e tradizionale e dello sviluppo del turismo dei cammini e dei percorsi religiosi che coinvolgono sempre più territori e un numero sempre maggiore di pellegrini, sportivi e turisti.