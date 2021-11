VIGILIA DI PARTITA I tifosi dell'Inghilterra "sbarcano" al Bounty di Rimini

Hanno scelto il Bounty di Rimini per festeggiare la viglia della partita i primi tifosi giunti per assistere a San Marino-Inghilterra. La sera prima del match hanno appeso le loro bandiere all'interno del locale, brindando e cantando, in totale sicurezza, con molta voglia di festa. La partita verrà trasmessa stasera alle ore 20.45 - con diretta su RTV Sport.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: