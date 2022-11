“I tuoi polmoni per la vita”: giornata mondiale contro la BPCO

Si celebra oggi, 16novembre, la giornata mondiale contro la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, una patologia che coinvolge l’apparato respiratorio e rappresenta una delle maggiori cause di mortalità cronica a livello mondiale.

In Italia colpisce maggiormente il sesso maschile, dove può raggiungere tassi del 20% nelle persone con più di 60 anni. A San Marino i dati indicano una prevalenza inferiore a quella italiana, ciononostante, è stato adottato uno specifico Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la presa in carico dei pazienti che soffrono di questa patologia.

Si tratta di una malattia prevenibile e trattabile. Fondamentale è la corretta sensibilizzazione della popolazione nel riconoscimento dei sintomi della malattia che deve essere sempre presa in considerazione nei soggetti che presentano dispnea, tosse cronica oppure una storia di esposizione ai fattori di rischio per la malattia, quale in primis il fumo di sigaretta. In caso di tali sintomi, l’indicazione è di contattare il proprio medico di base.