I turisti sfidano la pioggia: parcheggi pieni e 4mila passaggi in funivia

La giornata si conclude con un totale di circa 4mila passaggi in funivia. Ieri 4500. Insomma, il maltempo non ha scoraggiato i turisti, che – immaginiamo anche spinti dalla curiosità per le Giornate Medioevali – si sono avventurati sul Titano avvolto dalla nebbia e bagnato dalla pioggia. Un risultato positivo confermato anche dai dati dei parcheggi: ieri riempito il p9 e attivata la navetta da Fonte dell'Ovo, oggi auto deviate ai parcheggi della Baldasserona. Pienone registrato in particolare nelle ore del mattino.

La striscia positiva dura da tutto il mese: in totale 77.400 i passaggi in Funivia dal primo luglio a ieri. Numeri che si avvicinano a quelli dello stesso periodo dello scorso anno, quando erano 81.500. Il palinsesto ricco di eventi insomma conferma il suo successo quando lo si confronta con i dati. E allora sono proprio le Giornate Medioevali, in programma fino a domani in centro storico, a essere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell'estate sammarinese. Ieri al via gli spettacoli alla Cava dei Balestrieri, tra balli, sbandieratori e musici. Si continua questa sera con le acrobazie e si chiude domani sera con il gran finale: Giostra dei Tamburi, finale del Collare di San Marino, Disfida del Tricorniolo. Musica e bandiere salutano la tre giorni ormai diventata tradizione sul Titano.

