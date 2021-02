I vaccini Sputnik V sono arrivati a San Marino

Alle 13.15 di questo pomeriggio, un camion contenente la prima fornitura dei vaccini Sputnik V - con 7.500 dosi - è entrato a San Marino, varcando il confine di Dogana. Altrettante ne arriveranno per il richiamo. Scortato dalle auto delle forze dell'ordine si è quindi diretto all'ospedale di Stato per essere stoccato negli appositi frigoriferi del Centro farmaceutico. Ad attenderlo al confine le pattuglie della Gendarmeria che hanno dato il cambio ai colleghi italiani e i vertici Iss. A breve - riferiscono le autorità - arriveranno anche quelli approvati dell'Ema, frutto dell'accordo con l'Italia.

Gli aggiornamenti

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: