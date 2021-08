PILOTI I velivoli del Tour Italy atterrano all'aerodromo di Torraccia

Si tratta di un giro d'Italia per questi piccoli aerei, circa una trentina, che sono partiti dalle coste della Maremma, poi sono passati per Sardegna, Lazio, Campagna, Puglia e Abruzzo prima di arrivare a San Marino dove ad aspettarli c'era l'Aeroclub. Questa è la prima grande manifestazione da quando è iniziata la pandemia e il presidente Edgardo Casali ne sottolinea l'importanza. Prossima tappa del tour Bassano del Grappa e poi si conclude a Vallegaffaro nel delta del Po. I "Piloti di Classe", così si chiama l'associazione che ha organizzato Tour Italy, sono felici di essere arrivati a San Marino. In mattinata, i piloti, insieme al presidente dell'Aeroclub Casali, sono stati accolti a Palazzo Pubblico dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati. Il saluto ufficiale e la consegna di una targa di ringraziamento per San Marino segnano la fine del breve soggiorno dei piloti che è solo un arrivederci.

Nel video le interviste Edgardo Casali (presidente Aeroclub San Marino) e a Silvano Teodorani (presidente "Piloti di Classe")

