I vertici Rtv ricevuti in Ambasciata d'Italia.

L'ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri ha ricevuto l'Ambasciatore Pietro Giacomini, Presidente della San Marino Rtv, insieme al Direttore Generale dell'emittente, Carlo Romeo. Il colloquio è stato cordiale e ha approfondito le tematiche in corso legate ai nuovi accordi radiotelevisivi, rappresentate dai vertici della tv di Stato. L'Ambasciatore Mercuri ha espresso grande apprezzamento per l'offerta dei programmi radiotelevisivi di Rtv, soffermandosi a lungo con l'Ambasciatore Giacomini sulle reciproche esperienze diplomatiche in tutte le Nazioni nelle hanno operato.

