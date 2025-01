I Vigili del Fuoco ricevono una delegazione di San Marino al Viminale

Nel video le interviste a Eros Mannino, Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, e a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio

Un rapporto ormai consolidato, ma il livello delle relazioni diplomatiche tra due Stati si misura anche dalla collaborazione in caso di emergenza. E quella coi vigili del fuoco non è mai mancata. Nulla di più naturale dunque che, a pochi giorni dall'insediamento di Eros Mannino a Capo del Corpo nazionale, sia stata subito ricevuta una corposa delegazione della Repubblica di San Marino guidata dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci. Presenti anche il comandante della Polizia Civile Werther Selva, l'ufficiale Athos Gattei, il dirigente Pietro Falcioni, e il delegato del Segretario di Stato agli Interni Stefano Palmucci. L'incontro nella sala operativa, con sede al Viminale, ha dato modo di presentare il servizio di protezione civile sammarinese, la sezione antincendio e la nuova legge in materia di prevenzione. A latere anche l'incontro col Capo dipartimento dei Vigili del fuoco, Attilio Visconti, prima della promessa di rivedersi prima possibile, magari a San Marino.

