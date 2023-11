MATEMPO I volontari della Protezione Civile sammarinese in partenza per aiutare la Toscana

I volontari della Protezione Civile sammarinese in partenza per aiutare la Toscana.

La Protezione Civile di San Marino è impegnata a fronteggiare le criticità causate dal maltempo che ha colpito la regione Toscana: una prima squadra di volontari sammarinesi - secondo Protezione Civile del Titano - è in partenza nel primo pomeriggio di oggi in affiancamento alla colonna mobile della Regione Emilia Romagna e al Coordinamento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Rimini. Al momento gli interventi sono concentrati nel comune di Campi Bisenzio, dove le squadre turneranno ogni quattro giorni per dare un supporto continuativo alla popolazione.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: