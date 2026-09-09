IA a scuola, El Salvador accelera. Italia terzultima in Europa Bukele estende i tutor digitali alle scuole pubbliche. Secondo il dossier Openpolis–Con i Bambini su dati Eurostat, in Italia usa l’IA il 51,9% dei giovani tra 16 e 19 anni, contro il 66,4% della media UE. Rischio di un nuovo divario educativo.

Un tutor personale per ogni studente. Non in carne e ossa, ma fatto di algoritmi. L’intelligenza artificiale entra direttamente nelle aule e in El Salvador diventa il cuore di una rivoluzione educativa che ora punta a coinvolgere l’intero Paese. Il presidente Nayib Bukele ha deciso di estendere a tutte le scuole pubbliche il programma sperimentato in 171 istituti, dove tutor digitali affiancano insegnanti e studenti. Tra le piattaforme utilizzate c’è anche Grok, l’intelligenza artificiale sviluppata dalla X.AI di Elon Musk.

Il progetto è già arrivato in oltre mille scuole e l’obiettivo è coprire l’intero sistema pubblico entro 18 mesi. I primi risultati hanno fatto rumore: 1.198 studenti delle scuole pilota hanno ottenuto in lettura, matematica e scienze risultati comparabili alle medie di Germania e Svezia. E nelle stesse scuole la presenza degli insegnanti è salita, secondo Bukele, dal 76 al 97 per cento. Ma attenzione: non è ancora possibile attribuire questi risultati alla sola intelligenza artificiale.

Lo stesso presidente ha precisato che il programma comprende anche formazione e sostegno ai docenti, materiali, tecnologia e monitoraggio. La vera prova sarà riuscire a replicare i risultati su scala nazionale. La trasformazione è sostenuta anche dalla Banca Mondiale, che nel marzo scorso ha approvato un finanziamento da 501 milioni di dollari per il programma AprendES, destinato a rafforzare apprendimento e innovazione digitale nel sistema scolastico salvadoregno.

Dall’altra parte dell’Atlantico, però, la fotografia cambia. Secondo il nuovo dossier dell’Osservatorio sulla povertà educativa di Openpolis e Con i Bambini, su dati Eurostat, tra i 16 e i 19 anni l’Italia è terzultima nell’Unione europea per utilizzo dell’IA generativa: la usa il 51,9% dei ragazzi, contro il 66,4% della media europea.

Eppure l’IA è già entrata nei compiti: il 41,1% dei giovani italiani l'ha utilizzata per scopi scolastici. Tra chi invece non la usa, l’8,6% ammette di non sapere come fare. Ed è qui che si apre la vera sfida. Per Openpolis e Con i Bambini, l’IA può aiutare l’apprendimento, ma senza competenze rischia di diventare un moltiplicatore delle disuguaglianze: tra chi sa governarla e chi ne resta escluso. Anche perché solo il 40,7% degli edifici scolastici statali italiani dispone di aule informatiche, con percentuali che diminuiscono allontanandosi dai grandi centri.

La partita, dunque, non è più decidere se l’intelligenza artificiale entrerà nelle scuole. È già dentro. La sfida è evitare che, invece di colmare le distanze, finisca per crearne di nuove.

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