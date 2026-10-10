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IA e automazione: San Marino all'UiPath Fusion Milano con due giovani talenti sammarinesi

Tommaso Gasperoni ed Elias Lonfernini hanno scelto di trasformare la passione per la tecnologia in un progetto professionale

di Giacomo Barducci
10 ott 2026

È uno degli appuntamenti principali dedicati all'IA e all'automazione dei processi aziendali: si tratta dell'UiPath Fusion Milano. A partecipare anche Luca Gentilini, presidente dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica, insieme alla giovane società Methody.

Methody è stata fondata da Tommaso Gasperoni ed Elias Lonfernini. Due giovani imprenditori che hanno scelto di trasformare la passione per la tecnologia in un progetto professionale orientato a risolvere problemi concreti delle organizzazioni: semplificare le attività quotidiane, ridurre il lavoro ripetitivo e rendere più efficienti i processi.

Nel servizio le interviste a Luca Gentilini (Presidente ASI) e Tommaso Gasperoni (Methody)




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