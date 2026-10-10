ASI IA e automazione: San Marino all'UiPath Fusion Milano con due giovani talenti sammarinesi Tommaso Gasperoni ed Elias Lonfernini hanno scelto di trasformare la passione per la tecnologia in un progetto professionale

È uno degli appuntamenti principali dedicati all'IA e all'automazione dei processi aziendali: si tratta dell'UiPath Fusion Milano. A partecipare anche Luca Gentilini, presidente dell'Associazione Sammarinese per l'Informatica, insieme alla giovane società Methody.

Methody è stata fondata da Tommaso Gasperoni ed Elias Lonfernini. Due giovani imprenditori che hanno scelto di trasformare la passione per la tecnologia in un progetto professionale orientato a risolvere problemi concreti delle organizzazioni: semplificare le attività quotidiane, ridurre il lavoro ripetitivo e rendere più efficienti i processi.

Nel servizio le interviste a Luca Gentilini (Presidente ASI) e Tommaso Gasperoni (Methody)

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