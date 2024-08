SAN MARINO ICEE: i sindacati chiedono più confronto sul tema Tra gli aspetti da approfondire il tema della parte reddituale e patrimoniale e gli ambiti in cui applicare l'indicatore

L'indicatore della condizione economica per equità (ICEE) è il sistema di valutazione della ricchezza finalizzato a distribuire in maniera equa gli interventi pubblici ai cittadini. Misura più volte sollecitata dai sindacati sammarinesi che però lamentano l'assenza di confronto sul testo.

“È una vita che chiediamo questa misura – afferma Francesca Busignani, Segretario generale USL – ci da però molto fastidio il mancato dialogo. Ora che è stato riemesso in Consiglio ci aspettiamo maggiore considerazione”.

Ci sono alcuni aspetti da approfondire, evidenzia il Segretario della CsdL Enzo Merlini, tra cui il tema della parte reddituale e patrimoniale: “Come possiamo avere la certezza – afferma - che tutti i patrimoni fuori territorio vengano dichiarati?”.

Per Milena Frulli, CDLS, l'ICEE è un ottimo strumento, ma ci sono criticità da accertare e bisogna capire bene in quali ambiti applicarlo: “Riteniamo che debbano restare fuori previdenza e sanità. Pensioni e prestazioni sanitarie quindi non devono essere legate all'indicatore”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: