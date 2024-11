MADRID IdolsSm: prima prova sul palco dell'arena che ospiterà lo Junior Eurovision Song Contest C'è attesa per la coreografia curata da Nathalie Locheron

IdolsSm: prima prova sul palco dell'arena che ospiterà lo Junior Eurovision Song Contest.

I 17 Paesi che si sfideranno nello Junior Eurovision Song Contest sabato prossimo stanno raggiungendo Madrid. Le nostre IdolSsm, Asia Ceccoli, Giulia Rinaldi, Giorgia De Scisciolo e Vera Stefania Olkhovskaya, sono arrivate nell'arena in attesa della prima prova sul palco che le vedrà esibirsi per 13esime. Così come c'è attesa per la coreografia curata da Nathalie Locheron

Le ragazze porteranno il brano “Come noi”, scritto e arrangiato dai Miodio, gruppo che ha partecipato all'Eurovision 2008, la prima partecipazione eurovisiva del Titano.

“Let's bloom” (sbocciamo) è lo slogan di questo JESC 2024, in relazione alla giovane età dei partecipanti che può andare dai 9 ai 14 anni.

