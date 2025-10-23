IGR: "Cauto ottimismo" dichiarano i sindacati Decisiva la prossima settimana per trovare la quadra

Si respira un cauto ottimismo sulla riforma dell'IGR all'Attivo dei quadri che si è riunito oggi pomeriggio al centro sociale di Fiorentino. Dopo l'incontro tecnico di questa mattina con il Segretario alle Finanze Marco Gatti, si tornano ad illustrare tabelle e percentuali, cercando la quadra sui stanze irrinunciabili per i sindacati.

"La prossima settimana sarà quella in cui bisognerà tirare la riga: ovvero se siamo arrivati ad una conclusione positiva o meno - commenta Enzo Merlini, Segretario CSdl -. Stiamo discutendo sui punti essenziali che noi abbiamo posto, cioè la progressività della quota SMAC in base ai redditi e anche le detrazioni progressive sulla base della spesa SMAC e sul fatto che non ci siano discriminazioni in base alla residenza. La discussione sta incannonandosi in seguito a questi tre capisaldi e quindi, bene".

Proprio alla luce di questa trattativa serrata è stato rinviato l'incontro con la cittadinanza organizzato questa sera a Borgo Maggiore per fare il punto sull'IGR.

"La mobilitazione per il momento è sospesa in attesa del risultato della trattativa che è in corso - continua Milena Frulli, Segretaria CDLS -. Sicuramente riconvocheremo un Attivo dei quadri presumibilmente mercoledì per valutare ciò che emerge dal confronto. Se l'Attivo dei quadri riterrà il risultato positivo, finisce tutto, altrimenti la mobilitazione continuerà". Rimarcata l'importanza delle aperture da parte del Governo e della maggioranza, anche se tutto verrà deciso in Consiglio, che si aprirà probabilmente dal 29 ottobre per affrontare in seconda lettura il progetto di legge sull'IGR, emendabile però solo con la firma di almeno 39 consiglieri.

"Quegli incontri con i partiti politici sicuramente sono stati propedeutici, grazie anche ai sit-in che ci sono stati fuori dai partiti - ha concluso Francesca Busignani, Segrataria USL -. La sensazione è prudenzialmente fiduciosi, è chiaro che è una sensazione, bisogna aspettare di vedere se la quadra reale ci sarà".

