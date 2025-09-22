POLITICA IGR, opposizioni compatte sulla riforma: "Va ritirata" Contestati duramente i metodi e l'assenza totale di confronto. Domani sera appuntamento alla Montelupo di Domagnano per approfondire il tema

Non usano giri di parole le forze di opposizione sull'IGR alla vigilia dello sciopero generale: “È una riforma iniqua e inemendabile. È solo da ritirare”. “Abbiamo potuto visionare il testo solo in prima lettura - afferma Maria Katia Savoretti di Repubblica Futura - sappiamo che la maggioranza sta apportando modifiche, ma nulla sul contenuto”.

“Abbiamo più volte chiesto il nuovo testo per approfondire – aggiunge Gaetano Troina Domani Motus Liberi – ma non ci è stato fornito nulla. Vediamo circolare tabelle anche sugli organi di informazione, ma non possiamo dire se siano giuste o sbagliate”.

“È stata presentata una riforma nella quale nessuno a partecipato, ad eccezione della Segreteria Finanze – evidenzia Alessandro Rossi di Demos – adesso Gatti sembra stia tentando di rimediare per dare un contentino a tutti”. Sui frontalieri Rossi sottolinea come si sarebbe potuto intavolare un discorso di reciprocità con l'Italia.

Emanuele Santi ricorda poi come il suo partito chiedesse da tempo una riforma IGR basata sull'equità: "Noi volevamo una riforma IGR che andasse verso l'equità, che si andasse a recuperare i soldi dei codici operatori apri-chiudi che lasciano debiti, che si facessero interventi di giustizia sociale, quindi che andassero a prendere soldi da chi anche oggi ci sono 1.500 imprese che non pagano nulla. Invece vediamo che si va a colpire solo i cittadini, quelli più deboli, pensionati, lavoratori dipendenti, soprattutto frontalieri".

Ricordato infine l'appuntamento di domani sera, alla Sala Montelupo di Domagnano, con forze di opposizione e sindacati: "Speriamo che la cittadinanza venga numerosa - sottolinea Santi - nella serata spiegheremo i motivi del nostro no alla riforma, ma anche per capire insieme a loro, con i loro anche preziosi apporti, di capire il la San Marino del futuro, di come impostare una vera riforma o comunque dei veri interventi anche di consapevolezza verso lo stato delle cose che i conti pubblici non sono proprio in ordine".

Nel servizio l'intervista a Emanuele Santi (Rete)





