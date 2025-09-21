Igr, Segreteria Finanze: "Riforma più equa e progressiva". Sindacati: "Disinformazione sullo sciopero"

Con una nota la Segreteria alle Finanze rivendica una riforma IGR più equa e progressiva, con sgravi sui redditi bassi e un maggior contributo da parte di quelli alti, introducendo la detrazione d'imposta SMaC al 15% fino a 900 euro (spese detraibili fino ad euro 6.000 annui) e un bonus di 500 euro per i redditi sotto i 15.000 euro, mentre le maggiori entrate serviranno a finanziare investimenti infrastrutturali e non spesa corrente.

Per i residenti - fa notare la Segreteria alle Finanze - sconti fiscali fino a circa 19.500 euro di redditi annui (-10 euro al mese), aumenti progressivi dai 26mila (+10 euro al mese).

Per i frontalieri, nelle stesse fasce reddituali, aumenti da 10/20 e 40/60 euro, che poi si crescono proporzionalmente al reddito.

Dall'altra parte i sindacati denunciano opacità e disinformazione sulle ragioni dello sciopero, contestando che gli emendamenti siano trapelati solo a parte della stampa, che il tetto dei 6.000 euro resti uguale per tutti i redditi, che il beneficio fiscale venga ridotto di 420 euro annui. La misura – sottolineano i sindacati - discrimina frontalieri e verrebbe altresì confermato il raddoppio delle imposte sul TFR, ribadendo quindi le ragioni dello sciopero generale.



