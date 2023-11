TURISMO ACCESSIBILE II Conferenza OMT, verso il “San Marino Action Plan” Il 16 e 17 novembre al Kursaal

Dopo 9 anni San Marino torna sede privilegiata nel dibattito sull'importanza del diritto al turismo. Turismo per tutti: l'OMT sceglie il Titano per la seconda edizione della Conferenza Internazionale sul tema, organizzata di concerto con la Segreteria al Turismo e in partnership con il MIT. E proprio il Ministro Daniela Santanché sarà tra i protagonisti della cerimonia inaugurale e della tavola rotonda successiva, che verterà sull'interrogativo “Come può una leadership strategica promuovere risultati concreti in materia di accessibilità?”. Ospiti per due giorni Ministri e autorità da diversi Paesi, oltre a tecnici ed esperti di organizzazioni pubbliche e private.

E c'è attesa per l'arrivo del vice Ministro Saudita, la principessa Haifa bint Muhammad al Saud: torna in Repubblica a pochi mesi dalla sua ultima visita, a conferma degli ottimi rapporti in ambito di sviluppo turistico tra i due Paesi. La conferenza ospiterà oltre 10 Panel di alto livello, favorendo il confronto sui temi dell'inclusione, dell'accessibilità e della diversità. “Un appuntamento voluto – segnala la Segreteria - per dimostrare ancora una volta che rendere accessibili le destinazioni turistiche e le aziende aprirà la strada al futuro”.

Il dibattito , arricchito dalla condivisione di progetti e case history, sarà contributo per per arrivare alla definizione del “San Marino Action plan”: un documento che detti le linee guida per lo sviluppo del turismo accessibile e sostenibile, sulla base degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, in parallelo, rendere la Repubblica di San Marino un hub permanente per l’elaborazione di politiche di inclusività.

