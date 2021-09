Il 10% della popolazione mondiale soffre per la fame, ma le superpotenze continuano a sprecare il cibo

Mentre quasi 800 milioni di persone nel mondo, il 10% della popolazione mondiale, continuano a morire di fame, circa un terzo del cibo prodotto finisce in discariche. Secondo le stime ogni anno viene buttato un miliardo e mezzo di prodotti alimentari, causando importanti danni all'economia e all'ambiente. Una situazione per certi versi paradossale, in cui da un lato si hanno gli Stati Uniti in cui mediamente una persona ogni settimana getta nella spazzatura un chilo e mezzo di cibo, e dall'altro 11 Nazioni in cui il livello di fame è considerato allarmante. La Giornata Mondiale di Consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari è stata istituita proprio per sensibilizzare sulla questione, dopo che nel 2019 San Marino e Andorra promossero in proposito una risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'iniziativa è diventata ancora più importante in seguito alla pandemia e ai cambiamenti climatici, che ovunque hanno reso più complicato procurarsi materie prime, aumentando ancora di più la sotto nutrizione. L'Italia sembra essere sulla buona strada, con mezzo chilo di cibo sprecato a settimana pro capite, un calo dell'11% rispetto allo scorso anno.









In occasione della giornata, il vicedirettore aggiunto della FAO, Maurizio Martina, ha ricordato che l'obiettivo è dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030. Per questa giornata, in tutto il mondo sono state preparate iniziative per sensibilizzare i cittadini, tra cui un evento celebrativo virtuale il 30 settembre a New York, organizzato dalle Missioni permanenti presso le Nazioni Unite di San Marino e Andorra, l'UNEP (United Nations Environment Programme), la FAO e l'ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni). L’evento, dal titolo "Innovating against food loss and waste - An International Day of Awareness of Food Loss and Waste and WSIS", vedrà anche la partecipazione di Damiano Beleffi, Ambasciatore della Repubblica di San Marino a New York.