RIMINI Il 2021 è il quarto anno più secco dal 1961. Montini, "Monitoriamo l'evolvere della situazione"

Stando agli ultimi dati diffusi da Arpae il 2021 è stato un anno caratterizzato da una persistente siccità. Meno caldo rispetto al passato, in regione la temperatura media è stata di 13° ma, allo stesso tempo, una riduzione generale delle piogge. Si tratta del quarto anno più secco negli ultimi 60 anni. Secondo alcuni dati raccolti dall’amministrazione comunale la diga di Ridracoli, è a quota 550 metri sul livello del mare, corrispondente a un volume d’acqua di 26.200.000 mc. Nel 2021, nello stesso periodo, la quota era invece di 557,43, pari a un volume di 33.2000.000 mc. In pratica il 2022 vede un livello inferiore a quello dello scorso anno,



“Come ogni anno, monitoriamo con grande attenzione l’evolversi della situazione di siccità che colpisce il territorio regionale, in modo tale da predisporre e mettere in campo tutti gli strumenti utili per prevenire e arginare le criticità – dichiara l’Assessora all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini -. L’obiettivo principale è quello di monitorare le eventuali conseguenze, con interventi mirati e strutturali che puntano a riequilibrare l’ecosistema. In particolare, le faide del conoide del Marecchia rappresentano un elemento importante per circoscrivere i periodi di carenza idrica durante i mesi più caldi. Proprio per questo siamo in costante contatto con la Provincia di Rimini, la Regione Emilia-Romagna e i soggetti competenti in materia per tenere sotto controllo la problematica e per collaborare nella pianificazione di risposte efficaci”.

